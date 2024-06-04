В Новгородской области будут платить за обнаружение вражеских дронов

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин объявил о выплате 10 тысяч рублей тем, кто предоставит подтверждённую информацию о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА). Об этом сообщили в правительстве региона.
В сообщении уточняется, что жители области могут передать информацию о замеченных БПЛА в экстренные службы через мобильное приложение «Экстренный вызов 112».
"Выбрав из предлагаемых способов связи со службой 112 режим "видеопоток в службу", вы сможете транслировать в режиме реального времени видео с места происшествия. По поручению губернатора Новгородской области в случае подтверждения информации первому сообщившему о беспилотном летательном аппарате будет выплачено 10 тысяч рублей", говорится в сообщении.
Через Новгородскую область дроны могут лететь как к Москве, так и к Петербургу.
Обильная жара - настоящее испытание для томатов на наших огородах. Под палящими солнечными лучами растения сильно страдают от иссушения и нуждаются в тщательном поливе. Но как правильно поливать помидоры в жаркую погоду, чтобы не навредить им?