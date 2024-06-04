В Новгородской области будут платить за обнаружение вражеских дронов

Новгородский губернатор Никитин приказал платить по 10000 рублей за обнаружение БПЛА

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Губернатор Новгородской области Андрей Никитин объявил о выплате 10 тысяч рублей тем, кто предоставит подтверждённую информацию о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА). Об этом сообщили в правительстве региона.

Фото: armyinform.com.ua by Army.com.ua is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

В сообщении уточняется, что жители области могут передать информацию о замеченных БПЛА в экстренные службы через мобильное приложение «Экстренный вызов 112».

"Выбрав из предлагаемых способов связи со службой 112 режим "видеопоток в службу", вы сможете транслировать в режиме реального времени видео с места происшествия. По поручению губернатора Новгородской области в случае подтверждения информации первому сообщившему о беспилотном летательном аппарате будет выплачено 10 тысяч рублей", говорится в сообщении.

Через Новгородскую область дроны могут лететь как к Москве, так и к Петербургу.