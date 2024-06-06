Корабли ВМФ России вошли в Карибское море

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Согласно заявлению Революционных вооруженных сил Кубы, 12 июня в порт Гаваны прибудет группа кораблей Военно-морского флота Российской Федерации с официальным визитом.

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В период с 12 по 17 июня 2024 года в порт Гаваны прибудет группа кораблей Военно-морского флота Российской Федерации в составе четырёх судов.

Как сообщили в ведомстве, в состав группы войдут фрегат "Адмирал Горшков", атомная подводная лодка "Казань", танкер "Академик Пашин" и спасательный буксир "Николай Чикер".

"Этот визит связан с историческими дружескими отношениями между Кубой и Россией и строго соответствует международным правилам…. Ни один из кораблей не несет ядерного оружия, поэтому их стоянка в нашей стране не представляет угрозы для региона", — говорится в заявлении.

В Белом доме заявили, что следят за визитом ВМФ на Кубу и пока угрозы для себя не наблюдают.