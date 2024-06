Корабли ВМФ России вошли в Карибское море

Согласно заявлению Революционных вооруженных сил Кубы, 12 июня в порт Гаваны прибудет группа кораблей Военно-морского флота Российской Федерации с официальным визитом.

Фото: flickr.com by MC3 Jonathan Jiang is licensed under Public domain