Военэксперт Живов раскрыл, какое оружие будет поставлять РФ другим странам

Военэксперт Живов: Россия может поставить своё оружие КНДР, Ливану и Кубе

1:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова поставлять оружие в страны, способные атаковать врагов РФ, в ответ на поставки вооружений Киеву для ударов по российской территории. Об этом сообщил военный блогер Алексей Живов, автор телеграм-канала "Живов Z. Битва за Донбасс", в интервью "Радио 1".

Фото: минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative CommonsAttribution 4.0

Живов уточнил, что речь идет о дальнобойных крылатых, баллистических и противокорабельных ракетах, таких как комплексы "Бастион", "Калибр", и "Искандер". По его мнению, это оружие может быть поставлено движениям, подобным хуситам, которые находятся в прямом конфликте с западной коалицией и наносят удары по британским и американским кораблям.

Другими возможными получателями могут стать Ливан или Северная Корея, хотя у последних уже есть достаточно своего оружия. Он также упомянул возможность поставок оружия Кубе, хотя сомневается, что она будет применять его против флота США.

Алексей Живов выразил мнение, что США могут изменить свое поведение, если почувствуют реальную угрозу.

"Если будет потоплен один или два крупных американских корабля, каждый из которых стоит как среднестатистическая африканская страна, то, вероятно, это изменит отношение США. В данный момент они постоянно создают угрозы своим оружием, а мы пока не создавали таких угроз американской военной группировке. Украинцы будут просить столько, сколько им влезет, но как США отреагируют на ущерб собственных сил — это открытый вопрос", — заявил эксперт.