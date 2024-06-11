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Нагнала жути. Российская атомная подлодка "Казань" скрытно находится в 80 км от границ США

Российскую АПЛ "Казань" так и не могли обнаружить ВС США.

0:45
Силовые структуры

Армия Соединённых Штатов так и не смогла обнаружить приближение российской атомной подлодки "Казань".

Российскую АПЛ "Казань" так и не могли обнаружить ВС США.
Фото: function.mil.ru by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Сообщается, что многоцелевую АПЛ ищут "в квадрате, расположенном в 70-ти милях от Флориды".

Напомним, подлодка "Казань" — одна из самых современных подводных лодок флота РФ. Она имеет высокий уровень скрытности и может нести крылатые и гиперзвуковые ракеты.

АПЛ 4-го поколения прибыла с визитом на Кубу и скоро возвращается обратно на российскую территорию.

Военные ресурсы уже отметили, что присутствие подлодки "Казань" у американских берегов указывает на отсутствие у Вашингтона возможности для отслеживания субмарин класса "Ясень-М".

ВМФ России. АПЛ « Казань»
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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