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Пилот НАТО отказался летать после встречи с русским

2:17
Силовые структуры » Военные новости

Пилот НАТО, управляющий F-35, отказался выполнять полёты после встречи в воздухе над Балтийским морем с российским асом на Су-30. Итальянец признался, что ситуация сложилась не так, как планировалось, и такого он ещё не видел.

Пилот НАТО отказался летать после встречи с русским
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Итальянский лётчик по имени Фалко поделился своим опытом столкновения с российским пилотом во время разведывательного полёта над Балтийским морем. Во время миссии на итальянском F-35 он случайно приблизился к границам России, что привело к встрече с поднимаемым для перехвата Су-30, сообщает Military History of Italy. Ситуация стала напряжённой, когда российский истребитель начал маневрировать, появляясь и исчезая в разных точках пространства. Фалко пытался перезапустить систему оповещения, но она неожиданно вышла из строя, вероятно, из-за радиоэлектронной борьбы со стороны российских военных. Эта неожиданная ситуация вызвала у пилота НАТО серьёзный стресс, и он боялся, что его могут сбить. Такой опыт был новым для итальянца, сообщает "Царьград".

После того как американское оборудование отказало, Фалко попытался уйти от Су-30, который временами исчезал из его поля зрения. Однако российский истребитель не оставлял его в покое, продолжая демонстрировать свою маневренность и скорость. Фалко также отметил опасные манёвры российского пилота, который неожиданно появлялся из-за его спины и заставлял изменять курс. По возвращении на базу Фалко заявил, что произошедшее вызвало у него сильный стресс, и он больше не хочет летать близ территории России по указанию начальства. Он был удивлён манёвренностью и эффективностью "старой" советской техники. Он также отметил, что система радиоэлектронной борьбы делает американские истребители уязвимыми перед российскими аналогами.

Следует отметить, что авиация и радиоэлектронная борьба являются одной из самых сильных сторон российских вооружённых сил. Несмотря на то, что многие страны приобретают американские истребители, поверив в рекламу, на деле эта техника во многом уступает российским аналогам.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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