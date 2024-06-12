Ночные удары по Украине. В Киевской области после прилёта ракет горят промышленные объекты

Сегодня ночью на Украине "отработаны" аэродромы, склады и ПВД

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российская армия сегодня, 12 июня, ночью наносила удары по критическим инфраструктурным объектам на Украине.

Фото: flickr.com by NASA/Joel Kowsky is licensed under Public domain

После ударов, до сих пор под Киевом горит некий промышленный объект, а также топливные базы и склады.

В ВСУ по обыкновению заявили, что "все цели сбиты". Возгорания на объектах всё ещё не потушены.

По всей вероятности, в этот раз целями были объекты ВСУ (пока неясно по Трипольской ТЭС или по аэродрому в Василькове). Также поражён аэродром в районе Миргорода, в Винницкой области вероятно, добавка по Ладыжинской ТЭС. Удар по Одессе (похоже, "Ониксом"). И БПЛА поработали в Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях, отмечает военный блогер Юрий Подоляка.