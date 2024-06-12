Ночные удары по Украине. В Киевской области после прилёта ракет горят промышленные объекты

Российская армия сегодня, 12 июня, ночью наносила удары по критическим инфраструктурным объектам на Украине.
После ударов, до сих пор под Киевом горит некий промышленный объект, а также топливные базы и склады.
В ВСУ по обыкновению заявили, что "все цели сбиты". Возгорания на объектах всё ещё не потушены.
По всей вероятности, в этот раз целями были объекты ВСУ (пока неясно по Трипольской ТЭС или по аэродрому в Василькове). Также поражён аэродром в районе Миргорода, в Винницкой области вероятно, добавка по Ладыжинской ТЭС. Удар по Одессе (похоже, "Ониксом"). И БПЛА поработали в Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях, отмечает военный блогер Юрий Подоляка.
Тля, слизни, улитки - эти вредители способны в считаные дни превратить ваш сад или огород в настоящий раздор. Они поедают листья, молодые побеги и цветы, нанося серьёзный урон растениям. Как же избавиться от этих надоедливых вредителей простым и доступным способом?