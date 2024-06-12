Военнопленный ВСУ: "За деньги в ВСУ можно всё"

Сдавшийся в плен солдат ВСУ рассказал о порядках в украинской армии.
Рядовой Андрей Мирошниченко был призван в украинскую армию в ходе мобилизации. Сотрудники территориального центра комплектования ВСУ предложили его семье выбор: в армию должен был пойти либо Андрей, либо его отец.
Сначала Андрей служил в ремонтно-восстановительном подразделении, но из-за дисциплинарного нарушения его перевели в передовые части, хотя у него не было необходимой боевой подготовки. Во время очередной ротации на передовой Мирошниченко и его товарищи попали в плен.
Как рассказал Андрей, в частях ВСУ процветает коррупция. Военнослужащие, готовые платить командирам, получают возможность избежать нахождения на передовой или уехать домой на длительный срок.
"Кто платит, тем всё можно. А кто нет — тот сразу на передовую", — рассказал пленный.
Также Мирошниченко отметил хорошие условия содержания военнопленных, рассказав, что украинские СМИ постоянно лгут о пытках в российском плену.
"Кормят, поят, есть, где спать. По новостям ни слова правды, совсем другое отношение", — сказал пленный.
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