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Военнопленный ВСУ: "За деньги в ВСУ можно всё"

1:18
Силовые структуры » Военные новости

Сдавшийся в плен солдат ВСУ рассказал о порядках в украинской армии. 

Военнопленный ВСУ: "За деньги в ВСУ можно всё"
Фото: z.mil.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Рядовой Андрей Мирошниченко был призван в украинскую армию в ходе мобилизации. Сотрудники территориального центра комплектования ВСУ предложили его семье выбор: в армию должен был пойти либо Андрей, либо его отец.

Сначала Андрей служил в ремонтно-восстановительном подразделении, но из-за дисциплинарного нарушения его перевели в передовые части, хотя у него не было необходимой боевой подготовки. Во время очередной ротации на передовой Мирошниченко и его товарищи попали в плен.

Как рассказал Андрей, в частях ВСУ процветает коррупция. Военнослужащие, готовые платить командирам, получают возможность избежать нахождения на передовой или уехать домой на длительный срок.

"Кто платит, тем всё можно. А кто нет — тот сразу на передовую", — рассказал пленный.

Также Мирошниченко отметил хорошие условия содержания военнопленных, рассказав, что украинские СМИ постоянно лгут о пытках в российском плену.

"Кормят, поят, есть, где спать. По новостям ни слова правды, совсем другое отношение", — сказал пленный.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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