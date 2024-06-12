Военнопленный ВСУ: "За деньги в ВСУ можно всё"

1:18 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Сдавшийся в плен солдат ВСУ рассказал о порядках в украинской армии.

Фото: z.mil.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Рядовой Андрей Мирошниченко был призван в украинскую армию в ходе мобилизации. Сотрудники территориального центра комплектования ВСУ предложили его семье выбор: в армию должен был пойти либо Андрей, либо его отец.

Сначала Андрей служил в ремонтно-восстановительном подразделении, но из-за дисциплинарного нарушения его перевели в передовые части, хотя у него не было необходимой боевой подготовки. Во время очередной ротации на передовой Мирошниченко и его товарищи попали в плен.

Как рассказал Андрей, в частях ВСУ процветает коррупция. Военнослужащие, готовые платить командирам, получают возможность избежать нахождения на передовой или уехать домой на длительный срок.

"Кто платит, тем всё можно. А кто нет — тот сразу на передовую", — рассказал пленный.

Также Мирошниченко отметил хорошие условия содержания военнопленных, рассказав, что украинские СМИ постоянно лгут о пытках в российском плену.