Совет по правм человека при ООН признал Израиль и ХАМАС виновными в геноциде

В 2021 году Совет ООН по правам человека учредил независимую международную комиссию для расследования ситуации в Израиле и Палестине. Комиссия пришла к выводу, что с октября 2023 года как Израиль, так и палестинские вооружённые группировки совершали действия, которые могут быть квалифицированы как военные преступления.

Фото: commons.wikimedia.org by Boris Niehaus (www.1just.de) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International