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Совет по правм человека при ООН признал Израиль и ХАМАС виновными в геноциде

Силовые структуры

В 2021 году Совет ООН по правам человека учредил независимую международную комиссию для расследования ситуации в Израиле и Палестине. Комиссия пришла к выводу, что с октября 2023 года как Израиль, так и палестинские вооружённые группировки совершали действия, которые могут быть квалифицированы как военные преступления.

Совет по правм человека при ООН признал Израиль и ХАМАС виновными в геноциде
Фото: commons.wikimedia.org by Boris Niehaus (www.1just.de) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ранее Международный уголовный суд выдал ордер на арест лидеров ХАМАС и Беньямина Нетаньяху  с министром обороны Израиля. Мировое сообщество требует немедленного прекращения боевых действий в Палестине, была принята резолюция Совбеза ООН, написанная в США и поддержанная всеми членами, в том числе и Россией. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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