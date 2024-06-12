Совет по правм человека при ООН признал Израиль и ХАМАС виновными в геноциде

В 2021 году Совет ООН по правам человека учредил независимую международную комиссию для расследования ситуации в Израиле и Палестине. Комиссия пришла к выводу, что с октября 2023 года как Израиль, так и палестинские вооружённые группировки совершали действия, которые могут быть квалифицированы как военные преступления.
Ранее Международный уголовный суд выдал ордер на арест лидеров ХАМАС и Беньямина Нетаньяху с министром обороны Израиля. Мировое сообщество требует немедленного прекращения боевых действий в Палестине, была принята резолюция Совбеза ООН, написанная в США и поддержанная всеми членами, в том числе и Россией.
Тля, слизни, улитки - эти вредители способны в считаные дни превратить ваш сад или огород в настоящий раздор. Они поедают листья, молодые побеги и цветы, нанося серьёзный урон растениям. Как же избавиться от этих надоедливых вредителей простым и доступным способом?