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Первая партия самолётов F-16 от Нидерландов на Украину поступит этим летом

0:42
Силовые структуры

Украинская армия получит первую партию американских самолётов F-16 от Нидерландов уже этим летом.

Первая партия самолётов F-16 от Нидерландов на Украину поступит этим летом
Фото: commons.wikimedia.org by Tomás Del Coro is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Об этом заявила министр обороны Кайса Оллонгрен.

Он отметила, что это случится после того, как поставки истребителей произведёт Дания. Оллонгрен при этом подчеркнула, что самолёты не изменят ход конфликта.

Ранее глава минобороны Нидерландов говорила, что официальный Амстердам позволит Киеву использовать натовские F-16 для нанесения ударов "по военным целям" на российской территории.

А тем временем, ВС РФ продолжает уничтожать аэродромы в Незалежной.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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