Лётчики ВКС РФ ждут. ВСУ получат первую партию истребителей F-16 от Нидерландов уже летом

Украинская армия получит первую партию американских самолётов F-16 от Нидерландов уже этим летом.
Об этом заявила министр обороны Кайса Оллонгрен.
Он отметила, что это случится после того, как поставки истребителей произведёт Дания. Оллонгрен при этом подчеркнула, что самолёты не изменят ход конфликта.
Ранее глава минобороны Нидерландов говорила, что официальный Амстердам позволит Киеву использовать натовские F-16 для нанесения ударов "по военным целям" на российской территории.
А тем временем, ВС РФ продолжает уничтожать аэродромы в Незалежной.
Тля, слизни, улитки - эти вредители способны в считаные дни превратить ваш сад или огород в настоящий раздор. Они поедают листья, молодые побеги и цветы, нанося серьёзный урон растениям. Как же избавиться от этих надоедливых вредителей простым и доступным способом?