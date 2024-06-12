ВСУ обстреливают Херсонскую область

Враг наносит удары по гражданской инфраструктуре Каховки, расположенной в Херсонской области.

Фото: Pravda.Ru by Дарья Асламова

Как сообщил губернатор Владимир Сальдо, украинские террористы двумя беспилотными летательными аппаратами атаковали общественную приёмную Администрации округа. В результате нападения пострадал сотрудник приёмной, а помещение получило повреждения.

Кроме того, киевские боевики обстреляли электроподстанцию в Каховке. Из-за этого часть города, а также сёла Любимовка, Коробки и Малая Каховка остались без электричества. В настоящее время ведутся ремонтно-восстановительные работы.