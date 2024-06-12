На высшем уровне генеральный секретарь НАТО и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан согласовали неформальный договор.
Позиция Венгрии неоднократно вызывала противоречия в НАТО, однако премьер-министр Виктор Орбан заинтересован прежде всего в сохранении безопасности своей страны.
В то же время этот договор развязывает НАТО руки в отношении антироссийской политики.
Тля, слизни, улитки - эти вредители способны в считаные дни превратить ваш сад или огород в настоящий раздор. Они поедают листья, молодые побеги и цветы, нанося серьёзный урон растениям. Как же избавиться от этих надоедливых вредителей простым и доступным способом?