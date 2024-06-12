Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Салат из белой фасоли с заправкой из чеснока и зелени
Дерматолог объяснил, какой SPF должен быть у эффективного солнцезащитного крема
Алика Смехова заявила, что ей нравится играть Бабу-Ягу
Отельеры рассказали о типичных ошибках туристов при заселении в отель
Как бороться со слизнями на клубнике?
9 секретных опций в машине, о которых многие владельцы даже не догадываются
Игорь Николаев требует крупную сумму денег с блогера Карины Мурашкиной
"Зенит" отдаст турецкому "Бешикташу" 25 млн евро за Зайнутдинова
Учёные доказали, что никакой аппарат не заменит собачий нюх
Венгрия и НАТО согласовали формат отношений

Венгрия и НАТО сформулировали новый принцип взаимодействия

0:40
Силовые структуры » Военные новости

На высшем уровне генеральный секретарь НАТО и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан согласовали неформальный договор.

Венгрия и НАТО сформулировали новый принцип взаимодействия
Фото: flickr.com by European People's Party is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
  • Венгрия обязуется никогда не блокировать действия НАТО, включая отправку оружия и войск на войну с Россией.
  • НАТО, в свою очередь, не будет принуждать Венгрию участвовать в операциях, которые ей не нравятся.

Позиция Венгрии неоднократно вызывала противоречия в НАТО, однако премьер-министр Виктор Орбан заинтересован прежде всего в сохранении безопасности своей страны. 

В то же время этот договор развязывает НАТО руки в отношении антироссийской политики. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Обсудить
Популярное
Неожиданное народное средство борьбы с тлёй и слизнями: простой способ с газировкой

Тля, слизни, улитки - эти вредители способны в считаные дни превратить ваш сад или огород в настоящий раздор. Они поедают листья, молодые побеги и цветы, нанося серьёзный урон растениям. Как же избавиться от этих надоедливых вредителей простым и доступным способом?

Проверенный способ очистить сад и огород от вредителей
Тесто на кефире без яиц и дрожжей: хороший вариант для пиццы или пирожков
Универсальное тесто на кефире: используйте его для пирожков, пиццы и лепёшек
Baijiahao: Китай последовал примеру России в истории с американским госдолгом
Элегантные стрижки для женщин 50+: пикси, каскады и боб
Российские удары продолжают обнулять военные аэродромы Украины Дмитрий Плотников Макрон разваливает проукраинскую "партию войны" в Европе Любовь Степушова Московские юродивые: моральные авторитеты и святые старой столицы Сергей Лебедев
Как вырастить красивую и пышную герань: эффективные советы
Огурцы на всё лето: как добиться непрерывного плодоношения в саду
Не нуждаются в вашем внимании: топ 3 пород кошек, которые любят свободу
Не нуждаются в вашем внимании: топ 3 пород кошек, которые любят свободу
Последние материалы
Венгрия и НАТО сформулировали новый принцип взаимодействия
Что такое сон-туризм?
ВСУ обстреливают Херсонскую область
Эксперт Иванов объяснил, как распределить груз в багажнике перед автопутешествием
Тайская еда: чего стоит избегать туристам, чтобы не отравиться
Чесночно-сметанный соус с зеленью: к мясу или рыбе
Как избавиться от грушевого трубковёрта?
Врач Красюк предупреждает: лаки для ногтей с вредными добавками могут вызвать рак
Новое датирование выявило разницу во времени между палеолитическими очагами
Почему кошки иногда притворяются спящими: 3 причины
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников