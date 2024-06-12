Йенс Столтенберг обозначил условие для вступления Украины в НАТО: победу в войне

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что для вступления Украины в альянс она должна одержать победу в военном конфликте. При этом он как обычно воздержался от чёткого обозначения критериев победы Украины в войне.

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Ранее президент США Джо Байден сообщил, что не поддерживает вступление Украины в НАТО. Он полагает, что поставки оружия на Украину являются наилучшим вариантом для США, который позволяет ослаблять Россию, избегая чрезмерной эскалации с США.

В то же время западные лидеры неоднократно высказывали сомнение в возможности победы Украины над Россией и возможность вступления её в альянс. Однако признать публично принципиальную невозможность вступления Украины в ЕС и НАТО означает дать сигнал украинцам о бессмысленности их ожиданий и жертв, а также дать повод переметчивой украинской элите задуматься на тему того, что если "зонтик НАТО" над ними никогда не раскроется, то не будет ли вернее искать взаимопонимания с Россией.