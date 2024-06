Йенс Столтенберг обозначил условие для вступления Украины в НАТО: победу в войне

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что для вступления Украины в альянс она должна одержать победу в военном конфликте. При этом он как обычно воздержался от чёткого обозначения критериев победы Украины в войне.

Фото: norden.org by Johannes Jansson is licensed under Attribution 2.5 Denmark