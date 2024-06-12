Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Случайно наступили собаке на лапу: вот как попросить у питомца прощения
Как будут проводиться торги на Мосбирже после запрета использования доллара?
Илона Маска обвинили в непристойном поведении в компании
Для россиян будут доступны прямые авиарейсы в ещё четыре страны
Сергей Безруков объяснил, кого больше любит — Пушкина или Есенина
Автоэксперт Шелков рассказал, как распознать поддельные документы
Хлеб из кабачков: секреты выпечки
Кинокомпания "Вольга" выпустила дублированный трейлер "Приключения Паддингтона 3"
Как избавиться от земляничного листоеда?

Йенс Столтенберг обозначил условие для вступления Украины в НАТО: победу в войне

Силовые структуры

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что для вступления Украины в альянс она должна одержать победу в военном конфликте. При этом он как обычно воздержался от чёткого обозначения критериев победы Украины в войне. 

Йенс Столтенберг обозначил условие для вступления Украины в НАТО: победу в войне
Фото: norden.org by Johannes Jansson is licensed under Attribution 2.5 Denmark

Ранее президент США Джо Байден сообщил, что не поддерживает вступление Украины в НАТО. Он полагает, что поставки оружия на Украину являются наилучшим вариантом для США, который позволяет ослаблять Россию, избегая чрезмерной эскалации с США. 

В то же время западные лидеры неоднократно высказывали сомнение в возможности победы Украины над Россией и возможность вступления её в альянс. Однако признать публично принципиальную невозможность вступления Украины в ЕС и НАТО означает дать сигнал украинцам о бессмысленности их ожиданий и жертв, а также дать повод переметчивой украинской элите задуматься на тему того, что если "зонтик НАТО" над ними никогда не раскроется, то не будет ли вернее искать взаимопонимания с Россией. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Неожиданное народное средство борьбы с тлёй и слизнями: простой способ с газировкой

Тля, слизни, улитки - эти вредители способны в считаные дни превратить ваш сад или огород в настоящий раздор. Они поедают листья, молодые побеги и цветы, нанося серьёзный урон растениям. Как же избавиться от этих надоедливых вредителей простым и доступным способом?

Проверенный способ очистить сад и огород от вредителей
Тесто на кефире без яиц и дрожжей: хороший вариант для пиццы или пирожков
Универсальное тесто на кефире: используйте его для пирожков, пиццы и лепёшек
Baijiahao: Китай последовал примеру России в истории с американским госдолгом
Как вырастить красивую и пышную герань: эффективные советы
ВСУ смогут использовать истребители F-16 на Украине, если разрешат ВКС РФ Дмитрий Плотников Макрон разваливает проукраинскую "партию войны" в Европе Любовь Степушова Московские юродивые: моральные авторитеты и святые старой столицы Сергей Лебедев
Элегантные стрижки для женщин 50+: пикси, каскады и боб
Огурцы на всё лето: как добиться непрерывного плодоношения в саду
Не нуждаются в вашем внимании: топ 3 пород кошек, которые любят свободу
Не нуждаются в вашем внимании: топ 3 пород кошек, которые любят свободу
Последние материалы
Каковы нормативные регуляторы страхования в России?
Названы самые надежные кроссоверы и внедорожники с пробегом
Филе лосося в маринаде из кленового сиропа: рецепт
Топ-3 захватывающих российских фильма о катастрофах, которые стоит посмотреть
ВСУ смогут использовать истребители F-16 на Украине, если разрешат ВКС РФ
Первый ус клубники: стоит брать для размножения или нет
Косметолог Мирзоева поделилась советами о том, как получить красивый загар
Джанабаева сделала селфи со счастливым дедом Валерием Меладзе
Туроператоры предупреждают о новых уловках кибермошенников в отпускной сезон
Как понять, что собака любит хозяина: 3 признака
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников