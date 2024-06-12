Неубиваемый Т-90. Мощные видеокадры танкового боя от первого лица

Российский танк Т-90 выдержал удары дронами и РПГ

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Мощное видео от первого лица представлено в Интернете.

Фото: http://vitalykuzmin.net/?q=node/297 by Vitaly V. Kuzmin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

На кадрах можно видеть танковый бой, в котором ни три вражеских беспилотника, ни два выстрела РПГ не смогли уничтожить российский Т-90.

Телекомпания RT представившая видео, отмечает, что командир танкового взвода 1-й танковой армии с позывным "Палыч" поведал о деталях боя военкору Александру Яремчуку.

Российские бойцы получили задачу проломить украинскую оборону, уничтожив огневые точки врага. Подбирались русские бойцы к националистам вплотную, ближайшее расстояние до боевиков ВСУ было не более 50 метров.

На кадрах можно видеть как враг пытался уничтожить Т-90, но неубиваемая машина вышла победителем…