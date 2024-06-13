Премьер-министр Армении Никол Пашинян, который всё время ищет врагов, пытаясь обвинить во всех бедствиях Армении, которых виновником сам и является, обвинил Александра Лукашенко в предательстве Армении как союзника.
"Один из руководителей ОДКБ заявлял, что участвовал в подготовке войны, поддерживал, верил, желал победы Азербайджана. После этого я должен обсуждать с президентом Белоруссии вопросы в формате ОДКБ?"
Никол Пашинян объявил, что он и другие чиновники не планируют посещать Белоруссию до тех пор, пока у власти там остаётся Александр Лукашенко. Также он потребовал выхода Белоруссии из ОДКБ, что, по его словам, может стать поводом для сохранения членства Армении в блоке.
Впрочем, сам Никол Пашинян не предпринял никаких военных шагов для защиты Карабаха, а после того, как он лично признал территорию Карабаха частью Азербайджана, у Баку были развязаны руки, и местным армянским сепаратистам ничего не оставалось кроме капитуляции и бегства из страны.
Петуния - одно из самых популярных и востребованных растений для декоративного оформления дачных участков, балконов и террас. Эти яркие и обильноцветущие цветы способны радовать нас своим великолепным видом всё лето. Однако не все дачники знают, что с петуниями нужно обращаться очень бережно, и ни в коем случае нельзя отрывать у них цветки.