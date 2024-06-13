Между Арменией и Белоруссией вспыхнул дипломатический скандал

Никол Пашинян нашёл нового виновника своих бедствий: это Александр Лукашенко

1:08 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, который всё время ищет врагов, пытаясь обвинить во всех бедствиях Армении, которых виновником сам и является, обвинил Александра Лукашенко в предательстве Армении как союзника.

Фото: kremlin.ru by Russian Presidential Executive Office is licensed under Attribution 4.0 International

"Один из руководителей ОДКБ заявлял, что участвовал в подготовке войны, поддерживал, верил, желал победы Азербайджана. После этого я должен обсуждать с президентом Белоруссии вопросы в формате ОДКБ?"

Никол Пашинян объявил, что он и другие чиновники не планируют посещать Белоруссию до тех пор, пока у власти там остаётся Александр Лукашенко. Также он потребовал выхода Белоруссии из ОДКБ, что, по его словам, может стать поводом для сохранения членства Армении в блоке.

Впрочем, сам Никол Пашинян не предпринял никаких военных шагов для защиты Карабаха, а после того, как он лично признал территорию Карабаха частью Азербайджана, у Баку были развязаны руки, и местным армянским сепаратистам ничего не оставалось кроме капитуляции и бегства из страны.