Российские воины выбили украинские силы с нескольких улиц при штурме Красногоровки.
Тут с боями продвигаются 5-я и 110-я бригады ВС РФ, зачищая крупный населённый пункт под Донецком и Марьинкой.
Обозреватели Украины признали новые успехи ВС РФ и их продвижение.
"На Кураховском направлении в южной части Красногоровки русские заняли улицы Железнодорожная, Лермонтова, Гоголя и Конституции", — отмечают украинские ресурсы.
Генштаб ВСУ уже подчеркнул, что в районе Красногоровки "русские проявляют наибольшую активность".
Российская армия также стремится вытеснить националистов с занимаемых позиций у Нетайлово, Прасковиевки и Георгиевки.
Петуния - одно из самых популярных и востребованных растений для декоративного оформления дачных участков, балконов и террас. Эти яркие и обильноцветущие цветы способны радовать нас своим великолепным видом всё лето. Однако не все дачники знают, что с петуниями нужно обращаться очень бережно, и ни в коем случае нельзя отрывать у них цветки.