Состоялся второй этап учений по отработке применения ТЯО

На втором этапе учений с нестратегическим ядерным оружием военные отрабатывают обеспечение боевого дежурства с учебными ядерными боеголовками. Об этом сообщили в Министерстве обороны.
Российские и белорусские военные уже отработали совместные действия по подготовке и обеспечению доставки учебных ядерных боеприпасов в полевые хранилища.
Тактика учений состоит в отработке всех этапов запуска носителей тактического ядерного оружия за исключением непосредственно пусков по целям, которые имитируются уже при помощи компьютерного моделирования.
Петуния - одно из самых популярных и востребованных растений для декоративного оформления дачных участков, балконов и террас. Эти яркие и обильноцветущие цветы способны радовать нас своим великолепным видом всё лето. Однако не все дачники знают, что с петуниями нужно обращаться очень бережно, и ни в коем случае нельзя отрывать у них цветки.