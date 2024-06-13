Состоялся второй этап учений по отработке применения ТЯО

На втором этапе учений с нестратегическим ядерным оружием военные отрабатывают обеспечение боевого дежурства с учебными ядерными боеголовками. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Российские и белорусские военные уже отработали совместные действия по подготовке и обеспечению доставки учебных ядерных боеприпасов в полевые хранилища.

Тактика учений состоит в отработке всех этапов запуска носителей тактического ядерного оружия за исключением непосредственно пусков по целям, которые имитируются уже при помощи компьютерного моделирования.