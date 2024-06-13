Почему Запад боится КНДР и не верит в ядерную Россию

Политолог Михеев объяснил главное отличие КНДР от России

2:21 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Политолог Сергей Михеев заявил, что ни США, ни Европа не воспринимают угрозу ядерной войны всерьез.

Фото: coralreef.noaa.gov by Министерство энергетики США

"Если бы они действительно верили в такую угрозу, особенно такие страны, как Бельгия или Дания, которые могут быть уничтожены одной боеголовкой, они бы никогда не выступали против России", — считает Михеев.

Он привел в пример Северную Корею, которой Запад действительно опасается.

"Запад боится Северную Корею. Почему? Потому что Запад уверен, что северокорейцы могут исполнить свои угрозы. Американцы знают, что северокорейцы твердо убеждены в своей правоте и готовы действовать без колебаний. Северная Корея никогда не отступала от своих позиций. Они всегда заявляли: мы видим мир так и будем следовать своим путем, и в случае конфликта все наши ресурсы будут направлены против вас", — отметил Михеев в беседе с "Военное дело".

Политолог подчеркнул, что своей жесткой и неизменной позицией Северная Корея выработала у Запада условный рефлекс.

"Запад воспринимает северокорейцев как "опасных фанатиков", которые могут запустить что угодно. Они понимают, что на той стороне люди принципиальные и не поколеблются в своих действиях", — убежден Михеев.

Что касается России, по мнению политолога, за последние 35 лет у Запада сложился другой условный рефлекс: "русские, конечно, что-то имеют, но никогда это не применят".

"Почему? Потому что российская элита давно привержена западным ценностям, она любит деньги и стремится жить, как на Западе. Это наша проблема. Запад боится нас теоретически, а практически сосредоточен на своих выборах. Кроме того, ситуация на Украине приносит огромные заказы для американской военной промышленности. Для них чем дольше продолжается война, тем лучше. Не стоит питать иллюзий", — заключает Сергей Михеев.

Говоря о ядерной войне, эксперт отметил, что перед Россией стоят две задачи: с одной стороны избежать такой войны, а с другой показать Западу реальность ядерной угрозы.

"Иначе мы так и будем барахтаться в этом коридоре американского сценария", — подытожил Михеев.