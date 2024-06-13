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За стол сядут все! В Китае начали готовить альтернативу для "мирного" саммита в Швейцарии

Китай начал готовить альтернативу для швейцарского "мирного" саммита

Силовые структуры

Пекин начал готовить свою альтернативу "мирной" конференции в Швейцарии.

Китай начал готовить альтернативу для швейцарского "мирного" саммита
Фото: flickr.com by Влада на Република Северна Македонија is licensed under Creative Commons Public Domain Mark

О начатой работе в Китае пишет Reuters, ссылаясь на десять источников из дипломатических кругов. Как сказано в тексте, КНР начала проводить телефонные разговоры и встречи с высокопоставленными представителями Глобального Юга.

Киев, Вашингтон и другие западные страны активно продвигали участие Пекина в Швейцарии, поскольку добивались хоть какой-то легитимности саммита 15-16 июня. Но Китай уже отказался принимать участие в Бюргенштоке, а общее количество участников сократилось почти на четверть.

КНР предупреждает страны об основном подвохе будущей конференции: "посиделки" там могут отсрочить мирное урегулирование конфликта на Украине.

Главный аргумент для организации альтернативы — это то, что на мероприятие в Швейцарию не пригласили РФ. Только этот факт обнуляет смысл саммита. А неучастие там и других мировых лидеров, включая Джо Байдена, окончательно превратит будущее собрание в бессмысленную трату времени.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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