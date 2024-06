За стол сядут все! В Китае начали готовить альтернативу для "мирного" саммита в Швейцарии

Пекин начал готовить свою альтернативу "мирной" конференции в Швейцарии.

Фото: flickr.com by Влада на Република Северна Македонија is licensed under Creative Commons Public Domain Mark