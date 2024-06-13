Пекин начал готовить свою альтернативу "мирной" конференции в Швейцарии.
О начатой работе в Китае пишет Reuters, ссылаясь на десять источников из дипломатических кругов. Как сказано в тексте, КНР начала проводить телефонные разговоры и встречи с высокопоставленными представителями Глобального Юга.
Киев, Вашингтон и другие западные страны активно продвигали участие Пекина в Швейцарии, поскольку добивались хоть какой-то легитимности саммита 15-16 июня. Но Китай уже отказался принимать участие в Бюргенштоке, а общее количество участников сократилось почти на четверть.
КНР предупреждает страны об основном подвохе будущей конференции: "посиделки" там могут отсрочить мирное урегулирование конфликта на Украине.
Главный аргумент для организации альтернативы — это то, что на мероприятие в Швейцарию не пригласили РФ. Только этот факт обнуляет смысл саммита. А неучастие там и других мировых лидеров, включая Джо Байдена, окончательно превратит будущее собрание в бессмысленную трату времени.
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