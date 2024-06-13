США и Украина подписали "соглашение о гарантиях безопасности"

Вместо членства в НАТО Украине США подсунули "филькину грамоту"

1:14 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Агентство Reuters сообщает, что США и Украина подписали соглашение о гарантиях безопасности. По задумке Белого дома, это соглашение должно стать «мостом» к членству Украины в НАТО.

Фото: www.flickr.com by Гейдж Скидмор is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Документ подписали президент США Джо Байден и Владимир Зеленский, срок полномочий которого истёк в конце мая. Таким образом, США стали 16-й страной, подписавшей подобное соглашение с Украиной.

Как пояснили накануне в администрации США, документ не включает никаких обязательств со стороны Вашингтона по использованию его сил для защиты Украины. Также он не содержит каких-либо денежных обязательств для американской стороны.

Согласно положениям договорённости, США в течение следующих 10 лет будут продолжать обучать украинских военных, укреплять сотрудничество в области производства вооружений и техники, а также расширять обмен разведывательными данными.

США намеренно подписывают договор с нелегитимным президентом Украины, чтобы в случае изменения смены политического курса этот договор в любой момент можно было бы признать юридически ничтожным и отправить в мусорную корзину.