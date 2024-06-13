Агентство Reuters сообщает, что США и Украина подписали соглашение о гарантиях безопасности. По задумке Белого дома, это соглашение должно стать «мостом» к членству Украины в НАТО.
Документ подписали президент США Джо Байден и Владимир Зеленский, срок полномочий которого истёк в конце мая. Таким образом, США стали 16-й страной, подписавшей подобное соглашение с Украиной.
Как пояснили накануне в администрации США, документ не включает никаких обязательств со стороны Вашингтона по использованию его сил для защиты Украины. Также он не содержит каких-либо денежных обязательств для американской стороны.
Согласно положениям договорённости, США в течение следующих 10 лет будут продолжать обучать украинских военных, укреплять сотрудничество в области производства вооружений и техники, а также расширять обмен разведывательными данными.
США намеренно подписывают договор с нелегитимным президентом Украины, чтобы в случае изменения смены политического курса этот договор в любой момент можно было бы признать юридически ничтожным и отправить в мусорную корзину.
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