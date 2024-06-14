Правоведы признают соглашение между Украиной и США юридически ничтожным

Правовед Батюк подтвердил, что США не обязались воевать за Украину

Владимир Батюк, эксперт Российской академии наук, пояснил РИА Новости, что США взяли на себя крайне ограниченные обязательства в рамках соглашения по безопасности с Украиной.

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"Чисто юридически в соответствии с этим соглашением Соединенные Штаты Америки берут на себя обязательство обсудить с Украиной какую-то чрезвычайную ситуацию, которая может возникнуть в украинской внешней политике. Это все."

По своему статусу этот документ не является международным договором, это указ, или executive order. Для его принятия не требуется ратификация сената, поэтому любой будущий президент может отменить это соглашение, как сказал Батюк.