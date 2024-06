Правоведы признают соглашение между Украиной и США юридически ничтожным

Владимир Батюк, эксперт Российской академии наук, пояснил РИА Новости, что США взяли на себя крайне ограниченные обязательства в рамках соглашения по безопасности с Украиной.

Фото: flickr.com by Гейдж Скидмор is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic