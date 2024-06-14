Дональд Трамп раскритиковал оборонную политику президента Байдена

Дональд Трамп: "Мы не хотим видеть русские корабли у побережья Флориды"

1:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Дональд Трамп на встрече с однопартийцами резко осудил слабость оборонной политики президента Джо Байдена, который допустил появление российских военных кораблей в непосредственной близости от США.

По словам Трампа, появление российских кораблей в этом регионе совершенно неприемлемо.

"Мы не рады видеть русские корабли у побережья Флориды: там, где они находятся сейчас".

В ходе морских учений и дружественного визита в Гавану на Кубе отправились фрегат "Адмирал Горшков", атомная подводная лодка "Казань", танкер "Академик Пашин" и океанский спасательный буксир "Николай Чикер". Корабли прошли вдоль побережья юго-западных штатов Америки, что вызвало заметное беспокойство американских военных, которые сконцентрировали в регионе крупную авиационную и морскую группировку.

Российские корабли отнюдь не заходили в территориальные воды США, но в геополитической и оборонной доктрине США по умолчанию предполагается, что вся северная Атлантика, Карибское море и Западное полушарие являются зоной безопасности США, и потому даже допустимое по международным нормам прохождение кораблей ВМФ России вызвало столь негативную реакцию.

Впрочем, недовольство Дональда Трампа и республиканцев можно оценивать как положительный шаг. Почва для переговоров как раз и образуется тогда, когда обе стороны недовольны прежним положением дел. И если в США недовольны присутствием российских ВМФ у себя "на заднем дворе", то они быстрее поймут ответное недовольство России активностью США на Украине и на постсоветском пространстве.