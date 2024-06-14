Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Наталья Крачковская не всегда снималась в удачных фильмах
Загадка "надутых" завязей на сливе и вишне
Windows в России пока будет работать, успокоил IT-эксперт Клименко
"Грузинский легион"* признали террористической организацией
Эксперт Бочкина: санкции не повлияют на клиентов-физлиц страховых компаний
Путин: "Это абсолютный бред, обоснование для гонки вооружений"
Россиянам рассказали, какой промежуток между приёмами пищи идеальный
Косметические продукты, вредящие коже вокруг глаз
Праздничный рецепт острого салата с курицей и манго
Владимир Путин высказался о политике Запада в отношении постсоветской России

Владимир Путин: Россия постоянно предлагала конструктивные решения, но безуспешно

0:34
Силовые структуры

Президент Владимир Путин на встрече с руководством МИД заявил, что Россия постоянно предлагала другим странам конструктивные решения в сфере безопасности, но эти попытки не находили отклика.

По словам главы государства, на Западе решили, что победили в холодной войне, и теперь могут сами определять мировое устройство. На вопросы Москвы они отвечают лишь отговорками, ключевые интересы России игнорируются. 

Таким образом, не Россия явилась инициатором нынешней эскалации международной напряжённости. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Фёдор Бондарчук назвал лучшего российского актёра: им оказался не Петров

Фёдор Бондарчук назвал лучшего российского актёра.

Фёдор Бондарчук назвал лучшего российского актёра
Крылатые ракеты Х-101 с кассетной боевой частью обнулят авиацию Украины
Авиация НАТО — всё? Названы цели на Украине для крылатых ракет Х-101 с кассетной боевой частью
Две известные российские водочные марки завоевали популярность на мировом рынке
Правила полива: как вырастить крупную, сочную клубнику
Договоры о гарантиях безопасности с Украиной будут "жить" недолго Дмитрий Плотников Пашинян выражает настроения большинства армян, которые хотят, чтобы "русские ушли" Любовь Степушова Бухара — любимица туристов со времён Российской империи Сергей Лебедев
Аспирин в огороде: простые способы применения для огурцов и помидоров
Как избавиться от голубей на балконе: рассказывают эксперты
"Сама выкопала себе яму": Яна Поплавская обвинила Лию Ахеджакову в потере популярности
"Сама выкопала себе яму": Яна Поплавская обвинила Лию Ахеджакову в потере популярности
Последние материалы
Праздничный рецепт острого салата с курицей и манго
Владимир Путин: Россия постоянно предлагала конструктивные решения, но безуспешно
В эксперименте на МКС сумели удержать пыль в облаке плазмы
Как избыток масла в двигателе может навредить вашему автомобилю: советы экспертов
Перепланировку ипотечной квартиры надо согласовывать с банком
Рособрнадзор: упоминание Путина и его цитат не повышает баллы за ЕГЭ
Моргенштерн* передумал возвращаться в Россию
Решаем проблему липкого налёта на яблоне
У Леонардо Ди Каприо есть свой собственный фирменный жест
Дональд Трамп: "Мы не хотим видеть русские корабли у побережья Флориды"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников