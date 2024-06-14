Президент Владимир Путин на встрече с руководством МИД заявил, что Россия постоянно предлагала другим странам конструктивные решения в сфере безопасности, но эти попытки не находили отклика.
По словам главы государства, на Западе решили, что победили в холодной войне, и теперь могут сами определять мировое устройство. На вопросы Москвы они отвечают лишь отговорками, ключевые интересы России игнорируются.
Таким образом, не Россия явилась инициатором нынешней эскалации международной напряжённости.
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