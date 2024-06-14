Владимир Путин высказался о политике Запада в отношении постсоветской России

Владимир Путин: Россия постоянно предлагала конструктивные решения, но безуспешно

0:34 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Президент Владимир Путин на встрече с руководством МИД заявил, что Россия постоянно предлагала другим странам конструктивные решения в сфере безопасности, но эти попытки не находили отклика.

По словам главы государства, на Западе решили, что победили в холодной войне, и теперь могут сами определять мировое устройство. На вопросы Москвы они отвечают лишь отговорками, ключевые интересы России игнорируются.

Таким образом, не Россия явилась инициатором нынешней эскалации международной напряжённости.