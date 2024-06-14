Владимир Путин назвал вздором слухи о нападении России на Европу

Путин: "Это абсолютный бред, обоснование для гонки вооружений"

Президент Владимир Путин на встрече с руководством МИД назвал бредом заявления западных политиков относительно возможности нападения России на Европу и связал их с необходимостью обоснования для наращивания милитаризации в Европе.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

"Это абсолютный бред, обоснование для гонки вооружений".

Практически все ключевые идеологи эскалации конфликта на Украине в США, НАТО и странах ЕС уверяли, что поддержка Украины необходима потому, что "Путин не остановится", и вслед за Украиной начнёт вторжение в другие страны Восточной Европы.

Путин неоднократно называл подобные ожидания абсурдными и отмечал тупость тех, кто в них верит.

"Вы что, тупые, как этот стол?!"

Для более интеллектуально одарённых и исторически грамотных граждан в западном пропагандистском дискурсе используется сопоставление Путина и Гитлера, отмечается, что "политика умиротворения агрессора" в 1930-ые годы привела к катастрофическим результатам, поэтому в нынешней ситуации "агрессора" необходимо привести к "миру через силу".

В России согласны с тем, что "умиротворение агрессора" было неудачной идеей, но подчёркивается, что аналогии с гитлеровской Германией следует проводить по отношению к США и Западу, а не по отношению к России. Именно США спровоцировали государственный переворот на Украине в 2014 году и начали гибридную войну против России. Агрессорами являются те, кто способствовал войне против народа Донбасса.

"Корни украинского конфликта — не в двусторонних отношениях, это следствие агрессивной политики Запада,"

Таким образом, Россия только защищает свои законные национальные интересы. отстаивает свой суверенитет.

На Западе в интеллектуальных консервативных кругах понимают истинную суть процесса, но предпочитают не вносить корректировок в геополитическую линию.