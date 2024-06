Владимир Путин назвал вздором слухи о нападении России на Европу

Президент Владимир Путин на встрече с руководством МИД назвал бредом заявления западных политиков относительно возможности нападения России на Европу и связал их с необходимостью обоснования для наращивания милитаризации в Европе.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0