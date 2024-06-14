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"Грузинский легион"* признали террористической организацией

0:40
Силовые структуры

Южный окружной военный суд признал "Грузинский национальный легион"* (ГНЛ) террористической организацией. Об этом сообщает ФСБ.

ГНЛ был создан в 2014 году под покровительством украинской военной разведки. Члены легиона принимают участие в боевых действиях на стороне Вооружённых сил Украины и, по данным ФСБ, причастны к организации терактов на территории России.

Нынешнее руководство Грузии не разделяет позиций грузинских боевиков и даже обвиняло их в попытках дестабилизации ситуации в самой Грузии во время протестов против закона об иноагентах. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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