Президент России Владимир Путин на конференции в министерстве иностранных дел РФ обнародовал условия, при которых Россия готова прекратить огонь на Украине и сесть за стол переговоров.
"Сегодня мы делаем еще одно конкретное, реальное мирное предложение".
Мирное предложение предполагает несколько пунктов, среди которых:
Соглашение должно быть заключено на высшем международном уровне и также предусматривать отмену санкций против России.
"Базовые соглашения по мирному урегулированию должны быть зафиксированы международными договорами, естественно, предполагается и отмена санкций против России."
Речь идёт не о "заморозке конфликта", а о его полном прекращении. При этом с "президентом" Зеленским, утратившим легитимность и даже правовые возможности для её реставрации никаких договоров вестись не будет. Легитимность сохраняет только Верховная рада.
"Москва осознает ответственность за стабильность в мире и подтверждает готовность к диалогу со всеми странами, это не должна быть имитация разговора".
Таким образом, озвученное мирное предложение России должно заставить участников конференции в Бюргенштоке учитывать позицию России, которая теперь обозначена со всей ясностью.
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