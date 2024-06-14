Владимир Путин обозначил условия прекращения огня на Украине

Владимир Путин: "Сегодня мы делаем еще одно конкретное, реальное мирное предложение"

Президент России Владимир Путин на конференции в министерстве иностранных дел РФ обнародовал условия, при которых Россия готова прекратить огонь на Украине и сесть за стол переговоров.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля is licensed under public domain

"Сегодня мы делаем еще одно конкретное, реальное мирное предложение".

Мирное предложение предполагает несколько пунктов, среди которых:

Вывод украинских войск из Херсонской, Запорожской областей, ДНР и ЛНР.

Законодательное признание нейтрального статуса Украины.

Проведение демилитаризации и денацификации Украины

Соглашение должно быть заключено на высшем международном уровне и также предусматривать отмену санкций против России.

"Базовые соглашения по мирному урегулированию должны быть зафиксированы международными договорами, естественно, предполагается и отмена санкций против России."

Речь идёт не о "заморозке конфликта", а о его полном прекращении. При этом с "президентом" Зеленским, утратившим легитимность и даже правовые возможности для её реставрации никаких договоров вестись не будет. Легитимность сохраняет только Верховная рада.

"Москва осознает ответственность за стабильность в мире и подтверждает готовность к диалогу со всеми странами, это не должна быть имитация разговора".

Таким образом, озвученное мирное предложение России должно заставить участников конференции в Бюргенштоке учитывать позицию России, которая теперь обозначена со всей ясностью.