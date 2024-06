Владимир Путин обозначил условия прекращения огня на Украине

Президент России Владимир Путин на конференции в министерстве иностранных дел РФ обнародовал условия, при которых Россия готова прекратить огонь на Украине и сесть за стол переговоров.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля is licensed under public domain