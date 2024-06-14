Над Киевом работает ПВО

В Киеве объявлена воздушная тревога, работает ПВО, наблюдаются "прилёты" беспилотников.
В Киеве слышны взрывы и стрельба. Это может быть связано с тем, что российская разведка проводит доразведку целей для новых ударов. Украинские системы противовоздушной обороны пытаются сбить объекты. Возможно, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) ищут позиции ПВО и другие цели для нанесения нового ракетного удара.
Таким образом, ВКС РФ наглядно демонстрируют намерение России принудить киевский режим к миру.
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