Над Киевом работает ПВО

Салют ПВО над Киевом подкрепляет мирные предложения России

0:38 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Киеве объявлена воздушная тревога, работает ПВО, наблюдаются "прилёты" беспилотников.

Фото: commons.wikimedia.org by Hnapel is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В Киеве слышны взрывы и стрельба. Это может быть связано с тем, что российская разведка проводит доразведку целей для новых ударов. Украинские системы противовоздушной обороны пытаются сбить объекты. Возможно, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) ищут позиции ПВО и другие цели для нанесения нового ракетного удара.

Таким образом, ВКС РФ наглядно демонстрируют намерение России принудить киевский режим к миру.