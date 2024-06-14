"Смогут простреливать всю Европу": каким может быть ответ России на действия Запада

Эксперт Сивков рассказал об оружии, которое РФ может передать противникам Запада

3:16 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Доктор военных наук Константин Сивков в беседе с "Военное дело" прокомментировал возможные ответы России на разрешение Киеву использовать западное оружие для ударов по всей территории РФ. По словам Сивкова, Россия имеет два варианта действий. Первый вариант включает поставки низкотехнологичного оружия.

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"Это оружие, которое может использовать любое вооружённое формирование. Это артиллерия и различные устаревшие тактические ракеты, не требующие специальных полётных заданий. Россия может поставлять такое оружие дружественным странам, которые затем могут перепродавать его различным вооружённым формированиям. Кому может быть поставлено такое оружие? Прежде всего, иррегулярным формированиям. Например, существуют американские базы в Сирии с ограниченными возможностями ПВО. По ним можно нанести удар даже одиночной ракетой БМ-21 "Град", которую можно запускать из простой трубы на треноге. Кто может наносить такие удары по базам США? Любые группы, такие как сирийские племена, недовольные американцами. Более того, с такой "трубой" можно атаковать и американский конвой. Можно также поставить нормальные РСЗО, которые делают залп из 40 ракет. Такое низкотехнологичное оружие может появиться у врагов США по всему миру", — утверждает Сивков.

Второй вариант включает поставки высокотехнологичного оружия.

"И такое оружие, мне кажется, уже поставляется", — считает Сивков.

По его мнению, кандидатами на получение такого вооружения являются хуситы и "Хезболла".

"Например, недавно хуситы поразили американский авианосец. Это значимое событие. Последний раз американский авианосец был поражён японским камикадзе в боях за Окинаву. Американцы отрицают попадание, но командир авианосца выложил фото корабля, сделанное три месяца назад, как доказательство его невредимости. Это косвенно подтверждает, что авианосец был повреждён", — продолжает эксперт.

По его словам, это свидетельствует о том, что хуситы обладают современными противокорабельными ракетами с дальностью не менее 200 километров — именно на таком расстоянии обычно патрулирует авианосец.

"Кто-то же поставил хуситам такие ракеты? Это могут быть и иранские, и китайские, а возможно и российские поставки. Мы можем поставлять такое оружие открыто. Если американцы поставят на Украину оружие с дальностью более 300 километров, то Россия может поставить хуситам ракетный комплекс "Калибр" в сухопутном исполнении на базе "Искандера". Тогда они смогут запускать ракеты на дальность до 2600 километров, охватывая всю Европу. То же самое может сделать и "Хезболла"", — считает Сивков.

Он подчеркнул, что у России есть все основания передавать своё оружие этим формированиям, особенно после атаки британских БПЛА на российскую станцию предупреждения о ракетном нападении в Армавире.