"Могут стать законными целями": военный эксперт Дандыкин оценил план НАТО по созданию новых баз

Военный эксперт Дандыкин: новые базы НАТО могут стать законными целями для ВС РФ

Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил в эфире радиостанции Kossuth, что НАТО планирует открыть три новые военные базы в Польше, Румынии и Словакии. В интервью с корреспондентом интернет-издания "Подмосковье сегодня" капитан первого ранга в запасе Василий Дандыкин отметил, что в случае создания аэродромов для истребителей, эти объекты станут законными целями для российских вооруженных сил.

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По словам Орбана, эти базы необходимы НАТО для координации поставок оружия и обучения солдат ВСУ. Он также подчеркнул, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил его, что венгры не будут участвовать в этой миссии.

"Создание баз вполне возможно, так как все три страны обладают своими вооруженными силами и соответствующей инфраструктурой. Однако, Словакия в настоящее время занята другими делами и не проявляет интереса к этому проекту. Ключевой вопрос заключается в наличии аэродромов. Если с этих баз будут взлетать F-16 или "Миражи", российские вооруженные силы будут рассматривать их как законные цели", — объяснил Василий Дандыкин.

Он добавил, что если базы будут использоваться только для обучения и перенаправления оружия, то удары по ним наноситься не будут. Эти планы также подчеркивают снижение поддержки курса НАТО среди европейского населения.

"Ранее офицеры ВСУ проходили подготовку во Франции и других западных странах, что вызывало определенные проблемы. Теперь обучение планируют перенести ближе к Украине и подальше от Центральной Европы", — заключил Василий Дандыкин.