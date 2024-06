"Могут стать законными целями": военный эксперт Дандыкин оценил план НАТО по созданию новых баз

Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил в эфире радиостанции Kossuth, что НАТО планирует открыть три новые военные базы в Польше, Румынии и Словакии. В интервью с корреспондентом интернет-издания "Подмосковье сегодня" капитан первого ранга в запасе Василий Дандыкин отметил, что в случае создания аэродромов для истребителей, эти объекты станут законными целями для российских вооруженных сил.

Фото: flickr.com by FinnishGovernment is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic