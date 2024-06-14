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ВСУ действуют подобно иранцам: эксперт назвал главную тактическую слабость войск киевского режима

Военный эксперт назвал главную тактическую слабость ВСУ

Силовые структуры » Военные новости

Военный эксперт Алексей Рамм прокомментировал тактику ВСУ и сравнил военные школы НАТО и России.

Военный эксперт назвал главную тактическую слабость ВСУ
Фото: Официальный сайт президента Украины is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Он отметил, что украинские контратаки являются странными и бессмысленными, так как они не соответствуют традиционной военной науке и напоминают действия иранцев в ирано-иракской войне.

По словам Рамма, в 2022 году уровень украинских командиров на низших и средних уровнях был очень высоким, но на высших уровнях российские командиры превосходили украинских. Сейчас украинское командование ослабляется из-за кадровых потерь и обучения по натовским стандартам, что приводит к снижению эффективности, сообщает "Военное дело".

Рамм подчеркнул, что российская военная школа ориентирована на быстрое принятие решений, даже если они не идеальны, что позволяет действовать оперативнее противника. В то время как натовская система стремится к наиболее оптимальным, но более долгим решениям, что снижает скорость реакции на поле боя.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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