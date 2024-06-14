В России разработали оружие-Z: представлен компактный ручной пулемёт для городских боёв

В России создали компактный ручной пулемёт ПКZ

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Российские конструкторы разработали компактный пулемет ПКZ, основанный на модели ПКМ, но короче и легче.

Фото: flickr.com by U.S. Department of Defense Current Photos is licensed under Commons, the free media repository

ПКZ хорошо сбалансирован, что позволяет вести стрельбу одной рукой и носить его скрытно. Он сейчас проходит полигонные испытания и вскоре будет направлен в зону СВО.

Основные характеристики ПКZ включают длину 850 мм и вес около 7 кг без патронов, что на 1,5 кг легче ПКМ. Особенности конструкции, такие как удобная рукоятка и цевье, обеспечивают эргономичность оружия. Баланс сохраняется благодаря центру тяжести между рук и коробу на 100 патронов в центре оружия, сообщают Известия.

ПКZ предназначен для прицельной стрельбы на расстоянии до 1200 м, но в боевых условиях рабочая дальность составляет до 600 м. Оружие использует стандартные патроны 7,62 мм, что упрощает снабжение. Эксперты отмечают, что ПКZ будет востребован в штурмовых подразделениях благодаря своей легкости и компактности, что позволяет эффективно действовать в городских боях и стесненных условиях.