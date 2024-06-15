Граждан США не волнуют события на Украине: политолог назвал главную ошибку России в представлениях об американцах

Политолог заявил об ошибке России в оценке американской действительности

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Политолог Сергей Михеев утверждает, что в России существует искаженное представление об американской действительности и менталитете среднего американца.

Фото: www.flickr.com by North Charleston from North Charleston, SC, United States is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Он отмечает, что американцы уверены в отсутствии угрозы ядерной войны и сосредоточены на бытовых проблемах и выборах.

Михеев утверждает, что американцы плохо образованы и не интересуются международными событиями, особенно ситуацией на Украине. По его мнению, граждане США плохо ориентируются в географии и легко поддаются манипуляциям, поэтому их погружают в бытовые проблемы, сообщает "Военное дело".

Политолог считает, что американцы задумаются о мировых событиях только в случае поступления с Украины партий гробов, но не ожидает, что США отправят своих военных в зону СВО. Также он считает, что американские налогоплательщики не задумываются о расходах на поддержку Украины, пока не столкнутся с прямой угрозой.