Политолог Сергей Михеев утверждает, что в России существует искаженное представление об американской действительности и менталитете среднего американца.
Он отмечает, что американцы уверены в отсутствии угрозы ядерной войны и сосредоточены на бытовых проблемах и выборах.
Михеев утверждает, что американцы плохо образованы и не интересуются международными событиями, особенно ситуацией на Украине. По его мнению, граждане США плохо ориентируются в географии и легко поддаются манипуляциям, поэтому их погружают в бытовые проблемы, сообщает "Военное дело".
Политолог считает, что американцы задумаются о мировых событиях только в случае поступления с Украины партий гробов, но не ожидает, что США отправят своих военных в зону СВО. Также он считает, что американские налогоплательщики не задумываются о расходах на поддержку Украины, пока не столкнутся с прямой угрозой.
Ислак Кек, также известный как турецкий влажный шоколадный пирог, является одним из популярных десертов в Турции.