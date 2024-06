Граждан США не волнуют события на Украине: политолог назвал главную ошибку России в представлениях об американцах

Политолог Сергей Михеев утверждает, что в России существует искаженное представление об американской действительности и менталитете среднего американца.

Фото: www.flickr.com by North Charleston from North Charleston, SC, United States is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license