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На Украине планируют использовать несуществующие системы Baobab-K

1:04
Силовые структуры » Военные новости

В Киеве наблюдается повышенный интерес к вооружению, особенно в свете новых финансовых вливаний от западных союзников, сообщает EADaily.

На Украине планируют использовать несуществующие системы Baobab-K
Фото: Сайт министерства обороны США by SPC Joshua Leonard is licensed under Public Domain

Военные эксперты рекомендуют срочно приобрести различные виды оружия, наиболее необходимые для ВСУ. Особое внимание уделяется системам дистанционного минирования, которые могут значительно повысить эффективность обороны против наступлений российской армии.

Военные на местах, такие как Андрей Шишук, подчеркивают крайнюю необходимость этих систем. В настоящее время ВСУ используют дроны и западные боеприпасы, но они не обеспечивают достаточной плотности минных заграждений. Российская армия, напротив, располагает специализированными системами и реактивными системами залпового огня.

Defense Express выделяет польскую систему Baobab-K как пример, но даже сама польская армия начнет получать ее только в 2026–2028 годах.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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