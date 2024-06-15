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Запад предложил во время Олимпиады уничтожать беззащитный русских

Силовые структуры

В ООН скоро будет принята резолюция с требованием прекращения огня на время Олимпиады в Париже.

Запад предложил во время Олимпиады уничтожать беззащитный русских
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля is licensed under public domain

Однако соблюдать её должны будут Вооружённые силы России, а не Украины.

Об этом на "мирной конференции" в Швейцарии заявил французский лидер Эммануэль Макрон.

"У нас будет резолюция, которую примет ГА ООН по поводу Олимпийского перемирия, но мы не рассматриваем это перемирие как обязательство касательно Украины. Это призыв к РФ прекратить свою агрессию и её атаки против гражданских. Мне кажется, что усиление давление в этом контексте, чтобы иметь перемирие со стороны России, является очень важным", — отметил президент Франции.

Макрон предложил составлять совместные требования, которые потом будут выдвинуты Кремлю. Он также настаивает выстраивать "набор ключевых требований глобального сообщества", которые оно могло бы положить Москве на стол.

"Это лучший способ помочь Украине", — подчеркнул глава Пятой Республики.

Макрон: прекратить огонь во время Олимпиады должна будет только Россия, но не Украина.
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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