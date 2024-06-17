Как сообщает французская газета Le Monde, Франция планирует подготовить 26 украинских пилотов для управления истребителями F-16 в течение двух лет. Часть из них может завершить обучение уже в сентябре.
Французские военные решили сократить сроки обучения пилотов, уменьшив объём программы. Теперь подготовка будет длиться шесть месяцев вместо полутора лет.
Париж продолжает милитаристскую политику в отношении украинского кризиса, хотя уже очевидно стало после поражения пропрезидентской партии "Возрождение" на выборах в европарламент, что прежний внешнеполитический курс французов не устраивает, и непомерные амбиции президента Эммануэля Макрона ничем не подкреплены.
Среди водителей распространено мнение, что выключение двигателя при работающем кондиционере может привести к негативным последствиям.