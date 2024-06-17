Франция намерена активно готовить украинских пилотов к управлению F-16

Франция намерена подготовить 26 лётчиков ВСУ для управления самолётами F-16

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Как сообщает французская газета Le Monde, Франция планирует подготовить 26 украинских пилотов для управления истребителями F-16 в течение двух лет. Часть из них может завершить обучение уже в сентябре.

Французские военные решили сократить сроки обучения пилотов, уменьшив объём программы. Теперь подготовка будет длиться шесть месяцев вместо полутора лет.

Париж продолжает милитаристскую политику в отношении украинского кризиса, хотя уже очевидно стало после поражения пропрезидентской партии "Возрождение" на выборах в европарламент, что прежний внешнеполитический курс французов не устраивает, и непомерные амбиции президента Эммануэля Макрона ничем не подкреплены.