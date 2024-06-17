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В Чехии на военном полигоне взорвался склад с боеприпасами

"И что это так бумкнуло?": в Чехии взорвали склад с боеприпасами на полигоне

0:58
Силовые структуры

На военном полигоне в городе Либава, где НАТО обучает солдат Вооружённых сил Украины, произошёл взрыв. Есть раненые.

"И что это так бумкнуло?": в Чехии взорвали склад с боеприпасами на полигоне
Фото: flickr.com by Andy Dunaway is licensed under Public Domain

По сообщению чешской армии, на полигоне произошла детонация боеприпасов. Полигон Либава расположен на востоке страны, ближе всего к Украине. С 2022 года на этом полигоне проходят обучение украинские военные.

Для тушения сильного пожара был задействован военный вертолёт.

О причинах инцидента пока не сообщается, но вероятнее всего, обвинят русских агентов. Впрочем, поскольку за десятилетия мира и покоя военные ведомства стран Европы заметно снизили свою компетентность, то и инциденты с взрывом боеприпасов, выходом из строя техники и пожарами на военных заводах может объясняться элементарной некомпетентностью персонала, несоблюдением должных требований безопасности. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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