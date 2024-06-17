На военном полигоне в городе Либава, где НАТО обучает солдат Вооружённых сил Украины, произошёл взрыв. Есть раненые.
По сообщению чешской армии, на полигоне произошла детонация боеприпасов. Полигон Либава расположен на востоке страны, ближе всего к Украине. С 2022 года на этом полигоне проходят обучение украинские военные.
Для тушения сильного пожара был задействован военный вертолёт.
О причинах инцидента пока не сообщается, но вероятнее всего, обвинят русских агентов. Впрочем, поскольку за десятилетия мира и покоя военные ведомства стран Европы заметно снизили свою компетентность, то и инциденты с взрывом боеприпасов, выходом из строя техники и пожарами на военных заводах может объясняться элементарной некомпетентностью персонала, несоблюдением должных требований безопасности.
Среди водителей распространено мнение, что выключение двигателя при работающем кондиционере может привести к негативным последствиям.