В Чехии на военном полигоне взорвался склад с боеприпасами

"И что это так бумкнуло?": в Чехии взорвали склад с боеприпасами на полигоне

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На военном полигоне в городе Либава, где НАТО обучает солдат Вооружённых сил Украины, произошёл взрыв. Есть раненые.

Фото: flickr.com by Andy Dunaway is licensed under Public Domain

По сообщению чешской армии, на полигоне произошла детонация боеприпасов. Полигон Либава расположен на востоке страны, ближе всего к Украине. С 2022 года на этом полигоне проходят обучение украинские военные.

Для тушения сильного пожара был задействован военный вертолёт.

О причинах инцидента пока не сообщается, но вероятнее всего, обвинят русских агентов. Впрочем, поскольку за десятилетия мира и покоя военные ведомства стран Европы заметно снизили свою компетентность, то и инциденты с взрывом боеприпасов, выходом из строя техники и пожарами на военных заводах может объясняться элементарной некомпетентностью персонала, несоблюдением должных требований безопасности.