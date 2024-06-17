Йенс Столтенберг дважды перепутал оговорки про Украину и НАТО

Оговорка по Фрейду: Столтенберг якобы перепутал Украину и НАТО

0:39 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в одном своём заявлении дважды оговорился, говоря о передаче Украине истребителей F-16. Он назвал украинские военно-воздушные силы "ВВС НАТО" и сказал, что управлять F-16 в Украине будут "пилоты НАТО". Однако в обоих случаях он сразу же поправлял себя.

Фото: norden.org by Johannes Jansson is licensed under Attribution 2.5 Denmark

Непохоже, чтобы Йенс Столтенберг тоже впал в маразм подобно "сонному Джо", так что вполне вероятно, что генсек НАТО намеренно допустил эти оговорки, чтобы в России "между строк" точнее уяснили, кто будет управлять истребителями F-16.