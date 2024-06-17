Глава МАГАТЭ заявил, что не имеет карательных полномочий

Рафаэль Гросси: МАГАТЭ никого наказывать не вправе

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Как заявил в интервью "Известиям" глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, даже если агентство сможет установить лицо, ответственное за атаки на Запорожскую АЭС, оно не сможет ввести против него санкции.

По словам Гросси, миссия МАГАТЭ состоит в проведении независимых инспекций. Если в ходе них будут получены неопровержимые доказательства, агентство проинформирует об этом международное сообщество.

Ранее российская сторона неоднократно заявляла об обстрелах ЗАЭС, в МАГАТЭ исправно фиксировали обстрелы, попадания, направления "прилётов", но категорически отказывались называть виновников обстрелов.