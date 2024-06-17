Россия более не намерена обсуждать катастрофу "Боинга" в 2014 году

Россия прекращает участие в споре с Австралией и Нидерландами по делу о крушении рейса MH17, который рассматривает Совет ИКАО.
Как сообщили в Министерстве иностранных дел, Россия не была допущена к полноценному участию в расследовании, проводимом Нидерландами. Кроме того, представители Москвы не были включены в состав Совместной следственной группы, в которую входят Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина.
Совет ИКАО рассматривает материалы, полученные в результате этих расследований. Однако Россия не собирается участвовать в этом процессе и не признаёт правомочность Совета рассматривать информацию, предоставленную Австралией и Нидерландами.
Нидерланды возлагали вину за сбитый "Боинг" на донецких ополченцев, которым якобы Россия поставила ЗРК "Бук", Индонезия в подобных выводах сомневалась, а Россия отвергала подобные обвинения как фейк.
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