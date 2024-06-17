Россия более не намерена обсуждать катастрофу "Боинга" в 2014 году

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Россия прекращает участие в споре с Австралией и Нидерландами по делу о крушении рейса MH17, который рассматривает Совет ИКАО.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел, Россия не была допущена к полноценному участию в расследовании, проводимом Нидерландами. Кроме того, представители Москвы не были включены в состав Совместной следственной группы, в которую входят Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина.

Совет ИКАО рассматривает материалы, полученные в результате этих расследований. Однако Россия не собирается участвовать в этом процессе и не признаёт правомочность Совета рассматривать информацию, предоставленную Австралией и Нидерландами.

Нидерланды возлагали вину за сбитый "Боинг" на донецких ополченцев, которым якобы Россия поставила ЗРК "Бук", Индонезия в подобных выводах сомневалась, а Россия отвергала подобные обвинения как фейк.