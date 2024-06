США попытаются убить Зеленского, потому что он много знает о делах американского правительства

Your browser does not support the audio element.

Вашингтон попытается убить Владимира Зеленского, поскольку тот много знает о делишках американского правительства на Украине.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 Internationa