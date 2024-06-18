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США попытаются убить Зеленского, потому что он много знает о делах американского правительства

Зеленский слишком много знает о делах США на Украине

0:36
Силовые структуры

Вашингтон попытается убить Владимира Зеленского, поскольку тот много знает о делишках американского правительства на Украине.

Зеленский слишком много знает о делах США на Украине
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 Internationa

Об этом телеканалу RT рассказал бывший офицер американской армии Скотт Беннетт.

"Зеленский уже ходячий труп, вообще удивительно, что он до сих пор жив. Я считаю, что его уничтожат физически, убьют", — отмечает экс-офицер ВС США.

От убийства бывшего президента Украины сможет спасти лишь суд, после которого Зеленского посадят "в маленькую камеру где-то в Сибири", подытожил Беннетт.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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