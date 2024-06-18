Вашингтон попытается убить Владимира Зеленского, поскольку тот много знает о делишках американского правительства на Украине.
Об этом телеканалу RT рассказал бывший офицер американской армии Скотт Беннетт.
"Зеленский уже ходячий труп, вообще удивительно, что он до сих пор жив. Я считаю, что его уничтожат физически, убьют", — отмечает экс-офицер ВС США.
От убийства бывшего президента Украины сможет спасти лишь суд, после которого Зеленского посадят "в маленькую камеру где-то в Сибири", подытожил Беннетт.
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