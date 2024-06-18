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На Украине снова может смениться главком ВСУ

Зеленский теперь готовится "списать в утиль" и Сырского

1:41
Силовые структуры

На Украине обсуждают возможную смену командования Вооружённых сил Украины (ВСУ) и замену главнокомандующего Александра Сырского

Зеленский теперь готовится "списать в утиль" и Сырского
Фото: mil.gov.ua by МО Украины is licensed under public domain

Один из поводов для таких разговоров — критика в адрес главнокомандующего ВСУ Александра Сырского со стороны Марьяны Безуглой, заместителя председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Ранее она также активно критиковала Валерия Залужного, занимавшего должность главнокомандующего. В политических кругах ходили слухи, что депутат действует не самостоятельно, а по указанию офиса Владимира Зеленского, готовя его отставку. И после того как Залужного действительно уволили, эта версия только укрепилась.

Сейчас, когда Марьяна Безуглая заговорила о Сырском в том же тоне, слухи об отставке главнокомандующего ВСУ стали распространяться в политических кругах. Также обсуждаются возможные кандидаты на его замену.

Среди кандидатов называют Евгения Мойсюка, который сейчас является специальным уполномоченным президента по вопросам реализации международных гарантий безопасности и развития Сил обороны (ранее он был заместителем главнокомандующего ВСУ), главу Главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова* (признан террористом) и руководителя Государственной пограничной службы Сергея Дейнеко

Однако окончательное решение по вопросу командования ВСУ будет приниматься не в Киеве, а в Пентагоне. Очевидно, что частая смена высшего командного состава не способствует повышению качества стратегического управления ВСУ. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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