"Через леса, через поля несёт "Перун" богатыря"

1:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В составе группировки войск "Днепр" был разработан уникальный ударно-транспортный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) под названием "Перун". Это сверхмощный беспилотник, способный переносить десятки килограммов полезной нагрузки, который даже может использоваться для переброски спецназа по воздуху.

Фото: минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Этот новейший БПЛА работает на российском программном обеспечении и обладает широким спектром функций. Он может быстро доставлять тяжёлые грузы весом до 200 килограммов, выполнять роль разведчика, проводить поисково-спасательные операции, включая эвакуацию раненых, а также организовывать десантные операции в тылу врага.

В первую очередь этот дрон привлёк внимание специалистов по тыловому обеспечению, которые занимаются снабжением бойцов на передовой. Благодаря "Перуну" теперь можно доставить объём продовольствия, на который ранее требовалось не менее 13 вылетов FPV-дронов.

Боевые возможности дрона уже были проверены на полигоне. На "Перуне" была установлена пусковая установка противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) с управляемой ракетой. Стрельба производилась как с земли, так и в воздухе. В этом случае корректировка полёта ракеты осуществляется не на самой установке, а с помощью пульта дистанционного управления.

В ходе дальнейших испытаний на "Перуне" планируется установить пулемёт и систему для запуска неуправляемых авиационных ракет.

На кадрах, опубликованных министерством обороны, видно, как беспилотник поднимает в воздух бойца и десантирует его.