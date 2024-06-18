"А вы, друзья, как ни садитесь". На Украине заговорили об отставке главкома ВСУ Сырского

На Украине заговорили о возможной отставке главкома ВСУ Сырского

Появилась информация о возможной скорой отставке главкома Вооружённых сил Украины генерала Александра Сырского.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Также ходят слухи об отставке и военного командования ВСУ.

Слухи пошли из-за того, что главкома критикует нардеп Верховной рады от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая. Прежде депутатша также критиковала предшественника Сырского — Валерия Залужного. Поговаривали, что парламентарий делала это по указке офиса президента Украины.

Среди кандидатов на замену главкому армии Незалежной называют специального уполномоченного президента по вопросам реализации международных гарантий безопасности и развития Сил обороны Евгения Мойсюка.