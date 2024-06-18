"А вы, друзья, как ни садитесь". На Украине заговорили об отставке главкома ВСУ Сырского

Появилась информация о возможной скорой отставке главкома Вооружённых сил Украины генерала Александра Сырского.
Также ходят слухи об отставке и военного командования ВСУ.
Слухи пошли из-за того, что главкома критикует нардеп Верховной рады от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая. Прежде депутатша также критиковала предшественника Сырского — Валерия Залужного. Поговаривали, что парламентарий делала это по указке офиса президента Украины.
Среди кандидатов на замену главкому армии Незалежной называют специального уполномоченного президента по вопросам реализации международных гарантий безопасности и развития Сил обороны Евгения Мойсюка.
Чеснок - одна из самых важных культур на огороде, ведь его хозяйственное и пищевое значение сложно переоценить. Но для того, чтобы получить крупные, выполненные головки, за этим растением нужно тщательно ухаживать, в том числе регулярно подкармливать его. Особенно важны летние подкормки, о которых не стоит забывать.