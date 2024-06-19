Россия и КНДР подписали новый договор о дружбе и взаимопомощи

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Россия и КНДР подписали оборонительный пакт

1:47
Силовые структуры

Президент России Владимир Путин объявил о подписании важного договора с КНДР, который направлен на развитие всестороннего стратегического партнёрства между нашими странами. Этот договор предполагает оказание взаимной помощи в случае, если одна из сторон станет жертвой агрессии. Он носит миролюбивый и оборонительный характер.

Россия и КНДР подписали оборонительный пакт
Фото: kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office is licensed under Attribution 4.0

Ким Чен Ын, в свою очередь, подчеркнул значимость этого соглашения.

"Не сомневаюсь в том, что он станет движущей силой, ускоряющей создание нового многополярного мира".

В ходе подписания договора Путин отметил, что США и другие страны НАТО заявляют о поставках высокоточных систем вооружения и самолётов для ударов по России. Он назвал это грубым нарушением международных обязательств.

Также были подписаны дополнительные соглашения о сотрудничестве между Москвой и Пхеньяном в сферах здравоохранения, медицинского образования и науки. Ещё одно соглашение касается строительства пограничного автомобильного моста через реку Туманную. Это соглашение укрепит инфраструктурные связи между странами.

Ким Чен Ын назвал Россию

"самым честным другом и соратником", а Путина — "самым дорогим другом корейского народа".

Таким образом, военное сотрудничество между Россией и КНДР выходит на новый уровень и получает законодательное подкрепление.

Россия и КНДР, за которыми стоит главный игрок в Азиатско-Тихоокеанском регионе — Китай, создают противовес американской коалиции из США, Японии, Южной Кореи и Тайваня, где всё более укрепляют позиции сепаратисты, провоцирующие войну с Китаем. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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