Президент России Владимир Путин объявил о подписании важного договора с КНДР, который направлен на развитие всестороннего стратегического партнёрства между нашими странами. Этот договор предполагает оказание взаимной помощи в случае, если одна из сторон станет жертвой агрессии. Он носит миролюбивый и оборонительный характер.
Ким Чен Ын, в свою очередь, подчеркнул значимость этого соглашения.
"Не сомневаюсь в том, что он станет движущей силой, ускоряющей создание нового многополярного мира".
В ходе подписания договора Путин отметил, что США и другие страны НАТО заявляют о поставках высокоточных систем вооружения и самолётов для ударов по России. Он назвал это грубым нарушением международных обязательств.
Также были подписаны дополнительные соглашения о сотрудничестве между Москвой и Пхеньяном в сферах здравоохранения, медицинского образования и науки. Ещё одно соглашение касается строительства пограничного автомобильного моста через реку Туманную. Это соглашение укрепит инфраструктурные связи между странами.
Ким Чен Ын назвал Россию
"самым честным другом и соратником", а Путина — "самым дорогим другом корейского народа".
Таким образом, военное сотрудничество между Россией и КНДР выходит на новый уровень и получает законодательное подкрепление.
Россия и КНДР, за которыми стоит главный игрок в Азиатско-Тихоокеанском регионе — Китай, создают противовес американской коалиции из США, Японии, Южной Кореи и Тайваня, где всё более укрепляют позиции сепаратисты, провоцирующие войну с Китаем.
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