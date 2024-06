Россия и КНДР подписали новый договор о дружбе и взаимопомощи

Президент России Владимир Путин объявил о подписании важного договора с КНДР, который направлен на развитие всестороннего стратегического партнёрства между нашими странами. Этот договор предполагает оказание взаимной помощи в случае, если одна из сторон станет жертвой агрессии. Он носит миролюбивый и оборонительный характер.

Фото: kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office is licensed under Attribution 4.0