За что воюем?: у Запада нет чёткого понимания своих целей в противостоянии с Россией — военный эксперт

Михаил Ходарёнок: Запад повторяет ошибки Российской империи и СССР

2:28 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военный эксперт Михаил Ходаренок выразил мнение в интервью "Военному делу" относительно возможного участия войск НАТО в вооружённом конфликте на Украине. Также он отметил, что у стран Запада нет чётких и понятных целей в противостоянии с Россией.

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"Мне кажется, что в ближайшее время НАТО в вооружённую борьбу на Украине не вступит. Как бы там ни было, но вооружённая борьба сейчас несёт жертвы для обеих сторон конфликта. И ослабление как РФ, так и Украины, безусловно, входит в планы и США и других участников НАТО. Поэтому они пока будут только усердно подливать масло на сковородку и давать вооружение Украине", считает Ходаренок.

По мнению эксперта, у США и стран коллективного Запада пока нет чёткого понимания того, чего они хотят достичь в противостоянии с Россией.

"Стратегическое поражение России — что это такое? Как вы себе его представляете? Как это перевести на язык конкретных действий? При ведении любой вооружённой борьбы должны быть чётко сформулированы военно-политические цели. В первую очередь — политические, а под них вы уже подтягиваете военные средства. Если вы ставите понятные цели, обеспечиваете их решения военными средствами, то и конфликт ложится в нормальные рамки", объясняет Ходарёнок.

Он привёл в пример неспособность императора Николая II чётко обозначить цели России в Первой мировой войне и объяснить доступным языком для населения. Это в конечном итоге привело к падению империи. Также он упомянул о подобной ошибке военно-политического руководства СССР, которое не смогло ясно определить цели конфликта в Афганистане.

"Сформулировать цели, задачи, и ясно видеть послевоенное устройство мира — это высший пилотаж военно-политического руководства. Пока цели Запада в этом конфликте невозможно понять. Украина тоже ничего не может сформулировать, кроме "войны до победного конца". Победы у них не будет, а вот конец для них будет точно", заключил Михаил Ходарёнок.

Украинские спикеры отмечали, что победой можно будет считать выход на границы 1991 года, однако на Западе эти требования никогда всерьёз не воспринимали по причине недостижимости.