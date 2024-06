Президент Российской Федерации потребовал пересмотра санкций против КНДР

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости пересмотреть санкционный режим СБ ООН, запущенный США против КНДР.

Фото: flickr.com by Coalition for the ICC / Credit: UN is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic