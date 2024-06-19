Президент Российской Федерации потребовал пересмотра санкций против КНДР

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости пересмотреть санкционный режим СБ ООН, запущенный США против КНДР.
"Инспирированный США и их союзниками бессрочный ограничительный режим Совета Безопасности ООН в отношении КНДР должен быть пересмотрен", — сказал он.
По мнению российского лидера, агрессивные планы Запада в геополитике уже невозможно скрыть за пропагандистскими клише.
Санкции Совбеза ООН в отношении КНДР принимались в связи с развитием ракетно-ядерной сферы вопреки требованиям международного сообщества. Поскольку они приняты Советом безопасности ООН формально они считаются "легитимными", однако де-факто очевидна их безрезультатность и вредность в условиях противостояния России и Запада.
Возможно, Россия не идёт на односторонний отказ от санкций в отношении КНДР без согласования с Китаем, который тоже в своё время, как и Россия, совершенно напрасно пошёл на уступки Западу по вопросу санкций в отношении КНДР.
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