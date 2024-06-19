Политолог рассказал подробнее о ставках США и России в войне на истощение

Политолог Ростислав Ищенко объяснил, в чем заключаются стратегии американского и российского государств в борьбе друг с другом.
Для США нужно, избегая прямого конфликта, обессилить РФ европейскими прокси-силами.
"При этом Вашингтону все равно на то, сколько европейских армий разгромит и какие территории к себе присоединит Россия. Главное, чтобы Россия истощалась не только на поле боя, но и экономически", — цитирует политолога "Военное дело".
Именно таким способом американцы хотят добиться тройного эффекта: заработать на войне, пока Россия тратит, истощить отечественный военный потенциал и нанести дополнительные финансово-экономические потери, связанные с содержанием и восстановлением занятых Россией новых территорий.
"Россия же ставит на то, что процессы внутреннего системного распада, идущие как в США, так и в Евросоюзе парализуют Запад раньше, чем он сможет нанести нам серьёзный ущерб", — подытожил Ростислав Ищенко.
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