Политолог рассказал подробнее о ставках США и России в войне на истощение

"Военное дело": Американская стратегия — истощить Россию европейскими прокси-силами

1:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Политолог Ростислав Ищенко объяснил, в чем заключаются стратегии американского и российского государств в борьбе друг с другом.

Фото: flickr.com by U.S. Department of State

Для США нужно, избегая прямого конфликта, обессилить РФ европейскими прокси-силами.

"При этом Вашингтону все равно на то, сколько европейских армий разгромит и какие территории к себе присоединит Россия. Главное, чтобы Россия истощалась не только на поле боя, но и экономически", — цитирует политолога "Военное дело".

Именно таким способом американцы хотят добиться тройного эффекта: заработать на войне, пока Россия тратит, истощить отечественный военный потенциал и нанести дополнительные финансово-экономические потери, связанные с содержанием и восстановлением занятых Россией новых территорий.