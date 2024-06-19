Политолог рассказал подробнее о ставках США и России в войне на истощение

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"Военное дело": Американская стратегия — истощить Россию европейскими прокси-силами

1:03
Силовые структуры » Военные новости

Политолог Ростислав Ищенко объяснил, в чем заключаются стратегии американского и российского государств в борьбе друг с другом.

"Военное дело": Американская стратегия — истощить Россию европейскими прокси-силами
Фото: flickr.com by U.S. Department of State

Для США нужно, избегая прямого конфликта, обессилить РФ европейскими прокси-силами.

"При этом Вашингтону все равно на то, сколько европейских армий разгромит и какие территории к себе присоединит Россия. Главное, чтобы Россия истощалась не только на поле боя, но и экономически", — цитирует политолога "Военное дело".

Именно таким способом американцы хотят добиться тройного эффекта: заработать на войне, пока Россия тратит, истощить отечественный военный потенциал и нанести дополнительные финансово-экономические потери, связанные с содержанием и восстановлением занятых Россией новых территорий.

"Россия же ставит на то, что процессы внутреннего системного распада, идущие как в США, так и в Евросоюзе парализуют Запад раньше, чем он сможет нанести нам серьёзный ущерб", — подытожил Ростислав Ищенко. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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