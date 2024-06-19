Андрей Ермак: Украина готова пригласить Россию на новую мирную конференцию

Глава Офиса "президента" Украины Андрей Ермак заявил, что страна готова к участию России в следующем мирном саммите. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

"Мы думаем, что можно будет пригласить представителя России", сказал он.

По словам Ермака, подготовка к следующей конференции уже началась. Он не назвал точных сроков проведения мероприятия, но отметил, что второй саммит станет "более представительным". Цель встречи — "положить конец войне и урегулировать кризисы".

Единственно, что представитель киевского режима по обыкновению рассуждает абсолютно без понимания того, согласна ли будет Россия отправить своего представителя на "мирную конференцию" по Украине. Наконец, легитимность самого Ермака ничтожна поскольку действующий "президент" не легитимен, так что в этом случае актуально звание "отставной козы барабанщик". Соответственно его даже слушать не полагается.