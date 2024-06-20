Западные страны поставили Киеву условие, что переданные Украине американские самолёты F-16 будут размещены только на территории Незалежной.
И к тому же, не далее 500 километров от линии боевого соприкосновения.
Такие условия говорят о том, что о безопасных полётах этих истребителей, так же как и об их безопасном хранении, нет и речи.
Все украинские аэродромы в пределах 500 км от фронта давно "пристреляны" и находятся в зоне поражения оперативного тактического ракетного комплекса "Искандер" и иного российского ракетного оружия, к примеру, крылатых ракет Р-500, не говоря о "Калибрах" или Х-101.
Многие начинающие огородники совершают ошибку, пытаясь улучшить условия для роста и плодоношения помидоров. Они усердно удаляют с кустов нижние листья, считая, что это поможет растению сосредоточиться на формировании плодов. Однако опытные садоводы давно знают - это ошибочное мнение, и такая практика, напротив, может лишить вас хорошего урожая.