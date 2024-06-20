О безопасных полётах F-16 на Украине, как и об их безопасном хранении, не может быть и речи

Запад поставил условие, что F-16 будут размещаться в пределах 500 км от фронта

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Западные страны поставили Киеву условие, что переданные Украине американские самолёты F-16 будут размещены только на территории Незалежной.

Фото: Royal Jordanian Air Force F-16 by Tomás Del Coro is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

И к тому же, не далее 500 километров от линии боевого соприкосновения.

Такие условия говорят о том, что о безопасных полётах этих истребителей, так же как и об их безопасном хранении, нет и речи.

Все украинские аэродромы в пределах 500 км от фронта давно "пристреляны" и находятся в зоне поражения оперативного тактического ракетного комплекса "Искандер" и иного российского ракетного оружия, к примеру, крылатых ракет Р-500, не говоря о "Калибрах" или Х-101.

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