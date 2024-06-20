Стали известны тайные махинации Шольца с США по "Северному потоку-2"

1:19 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Как сообщает газета Handelsblatt, Олаф Шольц на посту министра финансов ФРГ планировал заключить тайную сделку с США, чтобы предотвратить введение Вашингтоном санкций против газопровода "Северный поток — 2".

По информации издания, Шольц не только поддерживал проект, но и активно выступал в его защиту на протяжении многих лет. Он пытался предотвратить введение санкций США в отношении газопровода посредством сомнительной сделки.

Согласно документам, Шольц неоднократно взаимодействовал с администрацией США во время президентства Дональда Трампа, особенно с министром финансов Стивеном Мнучином, который отвечал за санкции. Летом 2020 года Шольц отправил Мнучину письмо, в котором предложил инвестировать 1 миллиард евро из бюджета ФРГ в строительство терминалов для приёма сжиженного природного газа на севере Германии в обмен на снятие санкций против "Северного потока — 2". Однако администрация Трампа решительно отвергла это предложение, назвав его "чушью".

Впрочем, откровенный саботаж германскими силовыми структурами расследования терактов на "Северных потоках" явно свидетельствует о том, что Берлину есть, что скрывать.