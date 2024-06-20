Как сообщает газета Handelsblatt, Олаф Шольц на посту министра финансов ФРГ планировал заключить тайную сделку с США, чтобы предотвратить введение Вашингтоном санкций против газопровода "Северный поток — 2".
По информации издания, Шольц не только поддерживал проект, но и активно выступал в его защиту на протяжении многих лет. Он пытался предотвратить введение санкций США в отношении газопровода посредством сомнительной сделки.
Согласно документам, Шольц неоднократно взаимодействовал с администрацией США во время президентства Дональда Трампа, особенно с министром финансов Стивеном Мнучином, который отвечал за санкции. Летом 2020 года Шольц отправил Мнучину письмо, в котором предложил инвестировать 1 миллиард евро из бюджета ФРГ в строительство терминалов для приёма сжиженного природного газа на севере Германии в обмен на снятие санкций против "Северного потока — 2". Однако администрация Трампа решительно отвергла это предложение, назвав его "чушью".
Впрочем, откровенный саботаж германскими силовыми структурами расследования терактов на "Северных потоках" явно свидетельствует о том, что Берлину есть, что скрывать.
Такая подкормка поможет моркови хорошо расти и развиваться. Это первый шаг к хорошему урожаю.