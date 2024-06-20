Южная Корея намерена пересмотреть вопрос о поставке оружия на Украину

Как сообщает агентство Рёнхап, со ссылкой на сотрудника офиса президента Республики Корея, страна намерена повторно рассмотреть вопрос о прямых поставках оружия на Украину.
Это заявление было сделано на фоне заключения договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и КНДР.
Ранее Республика Корея оказывала гуманитарную помощь Украине и поставляла военные предметы нелетального характера, но не оружие. Однако 9 мая президент Юн Сок Ёль заявил, что его страна придерживается принципа непредоставления летального оружия Украине.
Владимир Путин заявил, что если Южная Корея всё же начнёт поставки оружия на Украину, то Россия также поставит КНДР оружие, и это "мало понравится южнокорейским властям".
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